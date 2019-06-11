Hyundai продолжает учить детей безопасности на дороге

С 2017 года в «Безопасных дорогах» — проекте, организованном брендом Hyundai в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области — поучаствовали 5617 детей и 5393 родителей, а также 477 педагогов из 57 дошкольных учреждений.

Занятия проводят преподаватели, прошедшие специальную подготовку. Для малышей обучение проходит в форме игровых интерактивных уроков, а для их родителей — это семинары и консультации.

- Мы уверены, что живой диалог и активное вовлечение всей семьи повышает эффективность обучения детей. — рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Образовательно-социальный проект одобрили и поддержали Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ НИЦ БДД МВД России, а также Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки.