Почему каршеринг в России по-прежнему крайне непопулярный сервис

Фото utoassa.ru
При всех громких цифрах «каршеринговых побед» и роста числа компаний, работающих в этом сегменте, на самом деле каршерингом пользуются очень узкий круг моторизованных россиян. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Итак, по официальным данным, только за последний год рынок каршеринга в России вырос в 5 раз: 229 000 россиян (из — на секундочку — более, чем 45 млн. соотечественников, имеющих «права») хотя бы раз пользовались услугами сервисов по краткосрочной аренде автомобилей. И сгодня на рынке каршеринга в России работает 26 операторов в 15 городах, хотя 17 операторов (65% компаний) сосредоточены в Москве, где и наблюдается и максимальный спрос на услугу.

Основные пользователи каршеринга в России — молодые люди 21—35 лет, совершающие 7—19 поездок в месяц на автомобилях 2—5 каршеринговых компаний и тратящих на это 1942—4617 рублей.

Цифра солидные. Но только на первый взгляд, поскольку, согласно многочисленным исследованиям, большинство жителей страны предпочитают собственный автомобиль, а не арендованный. Так, согласно опросу ГК «АвтоСпецЦентр», 54% респондентов, имеющих «права», не готовы отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга. А в целом по стране, только 12%(!) имеющих «права» россиян зарегистрированы хотя бы в одной программе каршеринга. И нежелание широких масс автовладельцев пользоваться сервисом вполне понятно.

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Так, сообщает ресурс «ТриБолта», риски пользователей каршеринга слишком высоки и несопоставимы с преимуществами сервиса. Во-первых, речь идет о временных потерях, ведь очень часто до ближайшего свободного автомобиля приходится добираться 10—15 минут. В-вторых, не всегда корректно работают приложения по бронированию. В-третьих, авто могут быть грязными, в них часто забывают личные вещи или не заправляют бензин в необходимом объеме. Но самый главный недостаток — юридическая ответственность.

Например, если автомобилист на собственном авто нарушит ПДД, он может заплатить 50% штрафа, то в случае с каршеринговым автомобилем это исключено. Кроме того, в договоре аренды прописаны достаточно высокие штрафы не только за его нарушение, но и за некорректную эксплуатацию арендованного автомобиля.

А при ДТП арендатор и вовсе должен выплатить компании-оператору полную сумму ремонта автомобиля плюс упущенную выгоду. Более того, платить придется и ни в чем не повинному человеку. Скажем, предыдущий арендатор поцарапал авто и не сообщил об этом в каршеринговый сервис, а платить за испорченное имущество придется следующему арендатору, не заметившему царапины (ну, темно на улице было).

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Ну и, наконец, в каршеринговых авто нельзя перевозить нетрезвых пассажиров, использовать арендованный транспорт в коммерческих целях, не оставлять после поездки мусор в автомобиле и заправлять бензин. При несоблюдении этих условий — приличный штраф.

– Сегодня каршеринг не может составить серьезную конкуренцию личным автомобилям, так как в сервисе присутствуют недоработки, — комментирует ситуацию — подвела итоги исследования представитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. — Не всегда арендованный автомобиль расположен в шаговой доступности, в нем может не оказаться бензина, случаются и сбои в работе приложений аренды. Из-за этих нюансов 88% россиян, имеющих водительские удостоверения, предпочитают личный автомобиль…

штрафы, ДТП, аренда автомобиля, каршеринг
21 августа 2019
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