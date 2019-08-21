Почему каршеринг в России по-прежнему крайне непопулярный сервис

Итак, по официальным данным, только за последний год рынок каршеринга в России вырос в 5 раз: 229 000 россиян (из — на секундочку — более, чем 45 млн. соотечественников, имеющих «права») хотя бы раз пользовались услугами сервисов по краткосрочной аренде автомобилей. И сгодня на рынке каршеринга в России работает 26 операторов в 15 городах, хотя 17 операторов (65% компаний) сосредоточены в Москве, где и наблюдается и максимальный спрос на услугу.

Основные пользователи каршеринга в России — молодые люди 21—35 лет, совершающие 7—19 поездок в месяц на автомобилях 2—5 каршеринговых компаний и тратящих на это 1942—4617 рублей.

Цифра солидные. Но только на первый взгляд, поскольку, согласно многочисленным исследованиям, большинство жителей страны предпочитают собственный автомобиль, а не арендованный. Так, согласно опросу ГК «АвтоСпецЦентр», 54% респондентов, имеющих «права», не готовы отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга. А в целом по стране, только 12%(!) имеющих «права» россиян зарегистрированы хотя бы в одной программе каршеринга. И нежелание широких масс автовладельцев пользоваться сервисом вполне понятно.