В Москве запускают аэротакси: на вертолете без пробок

Соглашение стороны подписали в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. Предполагается, что первые полеты в тестовом режиме пройдут уже в следующем году. Правда, пока не ясно, где и как пользователи смогут осуществлять посадку-высадку, и насколько это практично.

Проект определенно требует тщательной проработки, хотя участники и объявили о запуске мобильного приложения с указанием возможных локаций и вертолетных площадок. Впрочем, полностью механизм работы пока не определен.

Зато уже названа примерная стоимость услуги — как сообщил РИА «Новости» генеральный директор «ВР-Технологии» Александр Охонько, 15-минутный полес клиенту обойдется ориентировочно в 3000 рублей.