Основатель «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск: что будет с дилерами?

Фото: АвтоВзгляд
Основателя ГК «Рольф» — крупнейшего автомобильного дилера России — Сергея Петрова объявили в международный розыск. Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе за границу свыше 4 млрд. рублей. Что будет с ритейлером, и как уголовное дело отразится на многочисленных клиентах, размышляют эксперты портала «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Учредитель «Рольф» Сергей Петров последние годы проживает за рубежом, а после возбуждения уголовного дела он и вовсе заявил, что возвращаться в Россию точно не будет. Никогда.

Напомним, что предпринимателю предъявили обвинение по ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». За нарушение данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в 1 000 000 рублей.

Слухи о теневой деятельности группы «Рольф» ходят уже не первый год. Еще пять лет назад правоохранители заинтересовались бизнесом компании, якобы замеченной в незаконном выводе крупных сумм денежных средств из страны.

Сам же Сергей Петров, как и большинство экспертов авторынка, считает подобные действия рейдерским захватом.

— Это ж сколько надо было «занести в кабинет», чтоб гоняться за деньгами богатого «Рольфа» по всему миру, — задается вопросом известный автоэксперт Сергей Асланян. — Значит, у заказчика есть основания полагать, что после всех выплат ему все равно останется много…

Председатель совета директоров «Рольф», успевший, кстати, походить в депутатах Госдумы двух созывов, не исключает также, что преследование не в последнюю очередь связано с его политической деятельностью. Свою вину предприниматель не признает.

По данным Forbes, состояние Сергея Петрова в настоящий момент оценивается без малого в 1 млрд. долларов США. Вероятно, найдутся и пути для отступления. Впрочем, скоро мы узнаем о дальнейшей судьбе и самого бизнесмена, и его детища — компании «Рольф», являющейся, повторимся, абсолютным лидером российского авторитейла. К слову, в минувшем году ее доход едва не достиг 230 млрд. рублей

Впрочем, и нынешним, и потенциальным клиентам компании волноваться не о чем. Каким бы ни оказался финал этой неприглядной истории, фирма будет исправно работать даже в рейдерских руках: отказываться от курочки, несущей золотые яйца — идиотов нет.

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6 сентября 2019
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