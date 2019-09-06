Основатель «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск: что будет с дилерами?

Учредитель «Рольф» Сергей Петров последние годы проживает за рубежом, а после возбуждения уголовного дела он и вовсе заявил, что возвращаться в Россию точно не будет. Никогда.

Напомним, что предпринимателю предъявили обвинение по ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». За нарушение данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в 1 000 000 рублей.

Слухи о теневой деятельности группы «Рольф» ходят уже не первый год. Еще пять лет назад правоохранители заинтересовались бизнесом компании, якобы замеченной в незаконном выводе крупных сумм денежных средств из страны.