За что так ненавидят друг друга российские автовладельцы

Согласно исследованию специалистов Uremont, чаще всего драйверы ругаются на себе подобных за неправильно припаркованный автомобиль, несоблюдение рядности во время движения и бессистемные «шашки» на большой скорости.

Среди 5000 принявших участие в опросе водителей нашлись недовольные и в отношении шоферов, слишком часто и без причины нажимающих на клаксон — 10,6% респондентов. Столько же опрошенных высказались против автомобилистов, не уступающих «Скорой». А 2,7% участников исследования вызывает нервозность чрезмерно громкая музыка, доносящаяся в потоке из соседних авто.

Стоит добавить, что респондентами являлись мужчины и женщины (50/50), обладающие личными транспортными средствами, в возрасте от 18 до 55 лет.