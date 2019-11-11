Кто не может быть свидетелем ДТП ни при каких обстоятельствах

Истинную причину аварии из-за разногласий между ее участниками, нередко установить не представляется возможным. А иногда ситуацию запутывают нерадивые или просто нечистые на руку представители придорожной полиции. В таких случаях выяснить истину может только свидетель, чьи показания в суде превратят подозреваемого либо в нарушителя, либо в невиновного.

Российское законодательство определяет свидетеля как лицо, располагающейй любой информацией об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Сведения не примут в качестве доказательств только в одном случае — если гражданин не в состоянии указать источник своей осведомленности (статья 69 ГК).

Всем остальным лицам, присутствующим при спорных обстоятельствах, закон дает полное право выступать в суде в качестве свидетелей. Чаще всего эта роль достается родственникам, друзьям, коллегам и знакомым водителя, которые во время инцидента находились вместе с ним в салоне машины. И это вовсе не запрещено, несмотря на их прямую или косвенную заинтересованность.