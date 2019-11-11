Кто не может быть свидетелем ДТП ни при каких обстоятельствах

Фото https://www.ladascool.com
Водители, кто хотя бы раз сталкивался со спорными ситуациями при разборе ДТП, наверняка понимают, насколько важной, а иногда и определяющей, бывают показания свидетелей. Кто может выступить в этой роли в ГИБДД и суде, а у кого такого права нет, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Истинную причину аварии из-за разногласий между ее участниками, нередко установить не представляется возможным. А иногда ситуацию запутывают нерадивые или просто нечистые на руку представители придорожной полиции. В таких случаях выяснить истину может только свидетель, чьи показания в суде превратят подозреваемого либо в нарушителя, либо в невиновного.

Российское законодательство определяет свидетеля как лицо, располагающейй любой информацией об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Сведения не примут в качестве доказательств только в одном случае — если гражданин не в состоянии указать источник своей осведомленности (статья 69 ГК).

Всем остальным лицам, присутствующим при спорных обстоятельствах, закон дает полное право выступать в суде в качестве свидетелей. Чаще всего эта роль достается родственникам, друзьям, коллегам и знакомым водителя, которые во время инцидента находились вместе с ним в салоне машины. И это вовсе не запрещено, несмотря на их прямую или косвенную заинтересованность.

Причем, любой гражданин в праве отказаться от дачи свидетельских показаний против самого себя, супруга, детей, родителей, сестер, братьев, дедушек, бабушек, внуков и внучек.

Однако не всякое лицо обладает правом дачи свидетельских показаний. В таком качестве к допросу не могут быть допущены те, кто узнал об обстоятельствах дела в связи с исполнением своих обязанностей — например, представители по административному делу, адвокаты или судебные примирители. Иными словами, речь идет о юристах, осведомленных в деталями дела и задействованных в конкретном процессе с обеих сторон. Естественно, в этот список входят сами судьи, присяжные и арбитражные заседатели.

Увы, свидетелем вполне может быть сотрудник ГИБДД — например, напарник должностного лица, составившего протокол. Так что его показания по делу об административном правонарушении оцениваются наравне с иными доказательствами.

Любопытно, что законы нашего светского государства учитывают такое церковное понятие, как «тайна исповеди». По этой причине свидетелями не могут быть священнослужители зарегистрированных религиозных организаций, которым стало известно о подробностях дела во время исповеди. И если даже водитель раскаялся в беседе с батюшкой в том, что во время ДТП был, скажем, не совсем трезв, этот факт станет достоянием только священника, но не Фемиды.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, ПДД, КоАП, произвол ГАИ
11 ноября 2019
805