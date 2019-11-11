Кто не может быть свидетелем ДТП ни при каких обстоятельствах

Истинную причину аварии из-за разногласий между ее участниками, нередко установить не представляется возможным. А иногда ситуацию запутывают нерадивые или просто нечистые на руку представители придорожной полиции. В таких случаях выяснить истину может только свидетель, чьи показания в суде превратят подозреваемого либо в нарушителя, либо в невиновного.
Российское законодательство определяет свидетеля как лицо, располагающейй любой информацией об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Сведения не примут в качестве доказательств только в одном случае — если гражданин не в состоянии указать источник своей осведомленности (статья 69 ГК).
Всем остальным лицам, присутствующим при спорных обстоятельствах, закон дает полное право выступать в суде в качестве свидетелей. Чаще всего эта роль достается родственникам, друзьям, коллегам и знакомым водителя, которые во время инцидента находились вместе с ним в салоне машины. И это вовсе не запрещено, несмотря на их прямую или косвенную заинтересованность.
Причем, любой гражданин в праве отказаться от дачи свидетельских показаний против самого себя, супруга, детей, родителей, сестер, братьев, дедушек, бабушек, внуков и внучек.
Однако не всякое лицо обладает правом дачи свидетельских показаний. В таком качестве к допросу не могут быть допущены те, кто узнал об обстоятельствах дела в связи с исполнением своих обязанностей — например, представители по административному делу, адвокаты или судебные примирители. Иными словами, речь идет о юристах, осведомленных в деталями дела и задействованных в конкретном процессе с обеих сторон. Естественно, в этот список входят сами судьи, присяжные и арбитражные заседатели.
Увы, свидетелем вполне может быть сотрудник ГИБДД — например, напарник должностного лица, составившего протокол. Так что его показания по делу об административном правонарушении оцениваются наравне с иными доказательствами.
Любопытно, что законы нашего светского государства учитывают такое церковное понятие, как «тайна исповеди». По этой причине свидетелями не могут быть священнослужители зарегистрированных религиозных организаций, которым стало известно о подробностях дела во время исповеди. И если даже водитель раскаялся в беседе с батюшкой в том, что во время ДТП был, скажем, не совсем трезв, этот факт станет достоянием только священника, но не Фемиды.