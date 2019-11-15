Цены на АЗС продолжают расти: чего ждать к концу года?

Наибольшее удорожание топлива затронуло Назрань — цены тут поднялись на 0,5%. Чуть меньше — на 0,4% — в Биробиджане. Между тем, в ряде субъектов РФ ценники на «горючку» даже слегка упали.

Так, по данным Росстата, литр бензина в среднем по стране снизился на 1 копейку — до 44,67 рублей. Удешевление зафиксировано в девяти регионах, и наиболее ощутимое — в Майкопе — на 0,5%.

А вот дизельное топливо наоборот, подорожало. И на сей раз на 14 копеек — до 46,97 рублей за литр. Разумеется, не в последнюю очередь в связи с переходом на зимнюю солярку.

Независимые эксперты прогнозируют стабильность в плане ценообразования на топливном рынке. И по их мнению, до конца года резких скачков розничных цен на «заправках» страны не ожидается.