ГИБДД считает правильным выдавать «права» подросткам

Выступая на Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения»), главный гаишник страны заявил, «надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши юидовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус».

Однако по мнению Михаила Черникова, чтобы получить водительское удостоверение, подростку придется изучать Правила дорожного движения не три месяца, а гораздо дольше. Как вариант — до 14 лет они будут осваивать эту науку на занятиях движения ЮИД, а после — еще и в специальных юношеских автошколах.

Кроме того, Госавтоинспекция подготовила концепцию масштабного развития ЮИД, согласно которой к 2024 году в России появится 41 000 отрядов юных инспекторов, а число несовершеннолетних членов организации достигнет полумиллиона.

В то же время глава ГИБДД отметил, что в ближайшее время не стоит ждать кардинальных изменений в Правилах дорожного движения. Этого не планируется, чтобы не путать водителей.