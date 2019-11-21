Путин назвал чушью приказ Минздрава о новом порядке медосмотра для водителей

Во время своей сегодняшней поездки по первому Московскому центральному диаметру Президент РФ заявил буквально следующее:

– Чушь какая-то просто. У нас минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей. Такую зарплату получает 3 миллиона 200 тысяч человек. А сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше. И 5000 если надо отдать за справку — это что, ползарплаты, что ли?…

Правда, не совсем понятно, с какой стати лидер России решил вступиться за водителей, которых государство не без его помощи уже который год «доит» куда круче растущими ценами на бензин, ОСАГО, утильсбором, прямо влияющим на цену новых авто, а так же платными дорогами, платной парковкой и другими скрытыми, но очень ощутимыми не только для упомянутых им 3 200 000 граждан, налогами.

Тем не менее, именно благодаря вмешательству Путина можно предположить, что процесс отмены пресловутого приказа Минздрава пройдет молниеносно, хотя обычно подобные процедуры занимают минимум месяц, и 22 ноября он в силу все-таки не вступит. По крайней мере, министр здравоохранения Вероника Скворцова уже подписала соответствующий приказ об отмене наделавшего шуму приказа.

Увы, но Минздрав не категорически отказывается от своей же инициативы, а лишь берет паузу с целью «дополнительно проанализировать методы, используемые для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность при адекватном ценообразовании в регионах».

Иначе говоря, медики, скорее всего, изыщут возможность снизить стоимость дополнительных анализов, и вновь погонят на них водителей. Другими словами, в нынешних очередях за медсправкой можно не стоять, но и откладывать ее получение — не стоит…