Зачем зимой на колеса машины льют спирт или водку

Свойства этилового спирта не ограничиваются тем, чтобы охмурить сознание человека пьющего, а следовательно и область применения высокоградусной жидкости шире, чем некоторые думают. И водители — одни из тех, кто всесторонне пользуются поистине волшебными характеристиками спирта.

Например, опытные автовладельцы знают, что зимой «незамерзайка» расходуется стремительно, а ее высокая цена — далеко не всегда гарантирует качество. Поэтому покупают ее по 100—150 рублей у продавцов на обочине — это и не накладно, и не воняет, и заявленные на этикетке характеристики жидкость почти выдерживает, да и «тюнингу» поддается легко — достаточно перед сильными морозами повысить в синей жидкости содержание спирта, долив его в бачок омывателя. Когда придут морозы, «омывайка» в бачке гарантированно не замерзнет. А значит, его не разопрет, а тонкие трубки, ведущие к форсункам стеклоомывателя, не забьются льдом.