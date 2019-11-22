Зачем зимой на колеса машины льют спирт или водку

Свойства этилового спирта не ограничиваются тем, чтобы охмурить сознание человека пьющего, а следовательно и область применения высокоградусной жидкости шире, чем некоторые думают. И водители — одни из тех, кто всесторонне пользуются поистине волшебными характеристиками спирта.
Например, опытные автовладельцы знают, что зимой «незамерзайка» расходуется стремительно, а ее высокая цена — далеко не всегда гарантирует качество. Поэтому покупают ее по 100—150 рублей у продавцов на обочине — это и не накладно, и не воняет, и заявленные на этикетке характеристики жидкость почти выдерживает, да и «тюнингу» поддается легко — достаточно перед сильными морозами повысить в синей жидкости содержание спирта, долив его в бачок омывателя. Когда придут морозы, «омывайка» в бачке гарантированно не замерзнет. А значит, его не разопрет, а тонкие трубки, ведущие к форсункам стеклоомывателя, не забьются льдом.
Как утверждают бывалые шоферы, спирт поможет быстро избавиться и от плотного слоя инея и ледяной корки на лобовом стекле. Метод особенно актуален, когда необходимо быстро сесть в автомобиль и уехать. Достаточно полить спиртом область лобового стекла напротив водителя и немного подождать, когда лед превратится в воду.
И даже когда вы попали в снежную ловушку и добуксовались до льда, на помощь приходит все та же бутылочка спирта. Нанеся горючую жидкость на буксующее колесо и налив ее в место пятна контакта шины с обледенелой поверхностью, так же можно избавиться ото льда, улучшив тем самым сцепление протектора покрышки с грунтом.
И конечно же, спирт всегда позволит согреться застрявшему в снежном плену водителю. Им можно обтираться или, скажем, разжечь костер. А можно, в ожидании помощи и чтобы совсем не замерзнуть, принять внутрь — но это уже крайний случай.