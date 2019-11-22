Зачем зимой на колеса машины льют спирт или водку

Фото instructables.com
В преддверии зимы багажники автомобилей пополняются традиционными для сезона аксессуарами, позволяющими облегчить жизнь водителей: лопатами, баклажкой «незамерзайки», проводами для прикуривания, щетками и скребками для льда. Однако бывалые водители кладут туда, в дополнении к стандартному зимнему набору, бутылочку этилового спирта или, на крайний случай, водки. Портал «АвтоВзгляд» разобрался для чего, и каким должен быть тот самый «крайний случай».

Свойства этилового спирта не ограничиваются тем, чтобы охмурить сознание человека пьющего, а следовательно и область применения высокоградусной жидкости шире, чем некоторые думают. И водители — одни из тех, кто всесторонне пользуются поистине волшебными характеристиками спирта.

Например, опытные автовладельцы знают, что зимой «незамерзайка» расходуется стремительно, а ее высокая цена — далеко не всегда гарантирует качество. Поэтому покупают ее по 100—150 рублей у продавцов на обочине — это и не накладно, и не воняет, и заявленные на этикетке характеристики жидкость почти выдерживает, да и «тюнингу» поддается легко — достаточно перед сильными морозами повысить в синей жидкости содержание спирта, долив его в бачок омывателя. Когда придут морозы, «омывайка» в бачке гарантированно не замерзнет. А значит, его не разопрет, а тонкие трубки, ведущие к форсункам стеклоомывателя, не забьются льдом.

Фото instructables.com

Как утверждают бывалые шоферы, спирт поможет быстро избавиться и от плотного слоя инея и ледяной корки на лобовом стекле. Метод особенно актуален, когда необходимо быстро сесть в автомобиль и уехать. Достаточно полить спиртом область лобового стекла напротив водителя и немного подождать, когда лед превратится в воду.

И даже когда вы попали в снежную ловушку и добуксовались до льда, на помощь приходит все та же бутылочка спирта. Нанеся горючую жидкость на буксующее колесо и налив ее в место пятна контакта шины с обледенелой поверхностью, так же можно избавиться ото льда, улучшив тем самым сцепление протектора покрышки с грунтом.

И конечно же, спирт всегда позволит согреться застрявшему в снежном плену водителю. Им можно обтираться или, скажем, разжечь костер. А можно, в ожидании помощи и чтобы совсем не замерзнуть, принять внутрь — но это уже крайний случай.

автосервис, зимние шины, техническое обслуживание
22 ноября 2019
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