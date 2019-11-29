В России ездят на старье: назван средний возраст парка легковых автомобилей

В начале 2011 года среднестатистический возраст легковой машины, «проживающей» в нашей стране, составлял 13 лет. К началу 13-го показатель опустился до 12,5 года, а в 15-м — до 12,4. Далее: в 2015 году средний возраст вернулся к цифрам 12,5 и, по данным «Автостата», сохранился на этом уровне к 2017-му. А в прошлом году автопарк «постарел» до 13,1 лет.

Но вернемся к 2019-му году. Иномарки в нашей стране сегодня в среднем «живут» 11,2 года, а автомобили российских брендов — аж до 17 лет. Кстати, самыми молодыми оказались китайские авто (7,4 года), за ними в рейтинге следуют «корейцы» (7,8 года) и «американцы» (10,7 года). Более «живучими» названы машины европейских марок (11,1 года) и японских (13,4%).

Автомобили из Страны восходящего солнца удается пережить продукции ульяновского автомобильного завода: средний возраст УАЗов — 15,1. А вот самыми долгоиграющими стали авто LADA (16,1 года). Кстати, последний бренд готовит для своих поклонников новинку — рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, просуществовавший более 40 лет практически в неизменном виде.