Совершенно новый пикап Tesla уже можно заказать в России

Длина грузовой платформы доходит до 1981 мм, туда легко поместится до 2,8 кубического метра поклажи весом до 1588 кг. Кстати, заднее стекло кабины можно опустить для того, чтобы из салона добраться до отсека с грузом. И не забывайте, что имеется еще и дополнительный багажник под капотом!

Автомобиль, предзаказ на который уже можно оформить в России на сайте автоклуба Moscow Tesla Club, будет предложен с тремя силовыми установками на выбор: с одним, двумя и тремя электромоторами (один — для передней оси и два — для задней).

Последняя помогает авто разогнаться до 97 км/ч за 2,9 секунды и транспортировать до 1,6 т груза, а также дает запас хода до 800 км. Ценник на новинку начинается от 69 900 долларов (4 450 000 рублей по актуальному курсу). «Живьем» автомобили будут доступны в 2021 году.