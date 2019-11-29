Вице-мэр Москвы Ликсутов уверен, что скидки на штрафы за неуплату парковки не нужны

Как известно, норма КоАП о 50-процентном дисконте не распространяется на штраф за неуплату муниципальной парковки, и этот пробел пытались восполнить депутаты Мосгордумы. Свое отношение на сей счет высказал вице-мэр Москвы Максим Лискутов в интервью «Коммерсанту»:

– Вводить скидку на штрафы не надо. 98–99% автомобилистов, которые пользуются парковочным пространством, все делают вовремя и проблем не испытывают. Проблемы с оплатой возникают крайне редко. В основном штрафы получают люди, которые системно не платят, постоянно забывают платить или не делают этого из «каких-то других» соображений. У этих людей штрафов, как правило, несколько. Поэтому я думаю, что сумма 5000 рублей оправданна.

Чиновник также добавил, что система оплаты муниципальной парковки «доведена до автоматизма, благодаря высокому качеству работы парковочного приложения». На его взгляд, если человек осознанно принимает решение не платить за парковку, то подстраиваться под него не следует.

Другое мнение у председателя комиссия Мосгордумы по строительству и местному самоуправлению Александра Семенникова, который заявил, что возможность скидки мотивирует водителей ответственно относиться к обращению со штрафами, снизит риск задолженности и облегчит работу судебным приставам.