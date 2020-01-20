В Сети опять продают BMW, в котором расстреляли знаменитого рэпера

Черный «бумер» американской рэп-звезды в автосалоне Celebrity Cars, специализирующемся на реализации транспорта знаменитостей, оценили в 1 750 000 долларов США.

Правда, после очередной реставрации машина лишилась пулевых отверстий, ставших для артиста фатальными. А вместе с ними автомобиль потерял и ценность — кому теперь нужен обычный BMW 7-серии в возрасте немногим больше четверти века? Даже самый отъявленный фанат «Тупака» вряд ли захочет отдать за эту тачку столько денег. Впрочем, время покажет.

Стоит добавить, что после неоднократной смены владельцев пресловутого седана, нового хозяина он не может найти уже около трех лет.

А какие автомобили предпочитают российские рэперы, можете узнать здесь.