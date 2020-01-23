«Калашников» выяснил, можно ли пулей взорвать бензобак машины

Чуть ли не в каждом кинобоевике, где по сценарию задействованы машины и случаются перестрелки, хотя бы одно транспортное средство должно взорваться от попадания пули в его бензобак.

Режиссеры с удовольствием используют этот прием уже многие десятки лет, а пиротехники киностудий поднаторели в организации красочных взрывов и разлетающихся в разные стороны кузовов машин.

Насколько вся эта красота близка к реальности? На этот вопрос решили ответить специалисты оружейного концерна «Калашников». Для этого они на стрелковом полигоне смоделировали киношные условия.

Роль бензобаков играли металлические канистры, до половины заполненные бензином и дизельным топливом. По ним стреляли из автомата и винтовки калибром 5,45мм и 7,62мм. Использовались как стандартные пули с металлическим сердечником, так и трассирующие, а также бронебойно-зажигательные. Стреляли как по верхней части канистр, где могли находиться пары топлива, так и по нижней части, по самому бензину и солярке.

Во всех случаях результат был один: ни одна канистра, игравшая роль автомобильного бензобака, в ходе экспериментов так и не загорелась.

Тем самым, «Калашников» развенчал голливудский миф, повторив таким образом один из сюжетов известного шоу «Разрушители легенд» («MythBusters»), выходившго много лет назад на телеканале Discovery.