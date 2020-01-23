«Калашников» выяснил, можно ли пулей взорвать бензобак машины

Концерн Калашников
Концерн «Калашников» снял и разместил в сети видеоролик, в котором его специалисты выясняют, может ли попадание пули вызвать взрыв топливного бака машины.

Чуть ли не в каждом кинобоевике, где по сценарию задействованы машины и случаются перестрелки, хотя бы одно транспортное средство должно взорваться от попадания пули в его бензобак.

Режиссеры с удовольствием используют этот прием уже многие десятки лет, а пиротехники киностудий поднаторели в организации красочных взрывов и разлетающихся в разные стороны кузовов машин.

Насколько вся эта красота близка к реальности? На этот вопрос решили ответить специалисты оружейного концерна «Калашников». Для этого они на стрелковом полигоне смоделировали киношные условия.

Роль бензобаков играли металлические канистры, до половины заполненные бензином и дизельным топливом. По ним стреляли из автомата и винтовки калибром 5,45мм и 7,62мм. Использовались как стандартные пули с металлическим сердечником, так и трассирующие, а также бронебойно-зажигательные. Стреляли как по верхней части канистр, где могли находиться пары топлива, так и по нижней части, по самому бензину и солярке.

Во всех случаях результат был один: ни одна канистра, игравшая роль автомобильного бензобака, в ходе экспериментов так и не загорелась.

Тем самым, «Калашников» развенчал голливудский миф, повторив таким образом один из сюжетов известного шоу «Разрушители легенд» («MythBusters»), выходившго много лет назад на телеканале Discovery.

бензин, байки, дизельное топливо
23 января 2020
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