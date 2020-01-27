В Госдуме предложили увеличить срок лишения «прав» до 5 лет

Одна из самых колоритных фигур среди членов фракции ЕР в Государственной Думе — депутат Виталий Милонов, — предложил совместить перепись населения с обязательным тестированием всех граждан на употребление наркотиков.

—Надо перепись населения устроить с обязательной проверкой на наркотики. Попался на наркотиках — все, пометка в паспорте. Нашли у тебя наркотики в крови, если докажут, что ты наркоман — давай права на полку, причем не на год-два, а лет на пять сразу. Не разрешать им оружие, даже удочку у них отнимать надо с леской, а то они и с ней что-нибудь сделают. Наркоманов всех переловить надо, всех пересажать. Неводом надо пройтись по стране. Кто наркоман — всех на учет, потому что каждый наркоман, как зараза — коронавирус отдыхает, — поделился своими соображениями с агентством «Москва» господин Милонов.

Таким образом, если дать волю наркоборчески настроенному депутату, в наркоманы запишут миллионы россиян, по рецепту врача принимающих наркосодержащие препараты — вплоть до бабулек-сердечниц, пьющих корвалол и валокордин.