Россияне отказываются от личных авто в пользу общественного транспорта

Специалисты «Авито» опросили автомобилистов страны на предмет готовности пересесть с личных транспортных средств на метро и автобусы. Результаты, мягко говоря, удивили.

Немногим меньше половины опрошенных водителей без промедления поставят машину на прикол. Основная причина — повышение цен на топливо и техническое обслуживание. 44% респондентов отправятся в метро, если заторы на дорогах станут еще больше, а 29% — в случае повышения налогов.

Кроме того, при снижении цен на проезд в общественном транспорте от личных авто откажутся 26% принявших участие в опросе, а еще 26% — при появлении метро в шаговой доступности.

Средние затраты на бензин у 37% автолюбителей составили 3000—5000 рублей ежемесячно, 27% заливают в бак своих машин от 1000 до 3000 рублей, а 3% — свыше 10 000 «деревянных».

При этом 67% водителей ездят на своих «конях» исключительно в черте города, 23% используют авто для дальних поездок, 6% имеют личный автотранспорт ради удовольствия, а всего 3% — ради заработка.