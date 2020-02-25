Почему опасно покупать «незамерзайку» в магазинах и по интернету

Роскачество завершило проверку омывающих жидкостей (из категории «до −20ºС») для автомобилей, реализующейся под 31 брендом на территории России через торговую сеть и интернет-магазины. Каждый из образцов исследовался по 26 параметрам качества и безопасности.

Поскольку ГОСТ на «незамерзайку» в России отсутствует, они проверялись на соответствие «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

В сообщении Роскачества говорится, что после погружения резины в незамерзающую жидкость восьми торговых марок изменились ее физико-механические показатели при растяжении. Еще в 15 случаях такая процедура изменила массу резины — то есть произошло растворение. Оба эти обстоятельства могут сказаться на корректной работе стеклоочистителей.

Жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием машины (ЛКП) изменили его цвет, что также на сегодня не является нарушением обязательных требований.

Сообщается также, что при проверке температуры замерзания практически 80% исследованных образцов провалили испытание. Так, жидкости двух торговых марок начинают замерзать уже при температуре −13ºС, пяти торговых марок — при температуре −14ºС, четырех марок — при −15ºС, жидкости еще 13 торговых марок — при температуре от −16 до −18ºС.

Кроме того, выяснилось, что использование одной из жидкостей вредно для здоровья, поскольку при попадании может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза.