Из-за коронавируса московские таксисты потеряли 50% заработка

До введения режима самоизоляции 12-часовая смена таксиста на автомобиле эконом-класса приносила от 5500 до 6000 рублей. Сегодня, как сообщает RT со ссылкой на данные Московского профсоюза таксистов, доход упал до 3000—4000 ₽ То есть потери составили от 30 до 50%. Кстати, многие таксисты тоже самоизолировались, перестав работать. Но остались люди, продолжающие перевозки, невзирая на риск.

По данным Оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день загруженность такси упала на 64%, на личном транспорте ездят реже на 62%, а число ДТП снизилось на 94% по сравнению с показателями прошлого года.

Между тем, на сайте Мэра Москвы появилась памятка об ограничениях, действующих сейчас в столице. Там говорится, что ездить на своей машине или на такси можно, но только в случае крайней необходимости. При этом не стоит удивляться, если вас остановит сотрудник правоохранительных органов, чтобы выяснить цель поездки. С собой надо возить паспорт или другое удостоверение личности.