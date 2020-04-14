Nissan придумал полезное онлайн-развлечение для самоизолированных от коронавируса

Один из наиболее популярных японских брендов в России запустил в работу интересный интерактивный проект под названием «Медитация от Nissan. С заботой о вас». Попасть на страницу нового сервиса, предлагающего расслабляющие музыку и визуальный ряд, а также профессиональные рекомендации, можно с официального сайта марки.

Но это не первый раз, когда марка Nissan обратилась к интернет-технологиям. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, автостроитель в конце января открыл другой онлайн-сервис — «Автомобили в наличии». Он позволяет выбрать новый автомобиль нужной комплектации в ближайшем шоу-руме, не выходя из дома.

Кроме того, ребята из Страны восходящего солнца предлагают иные онлайн-возможности. Например, можно подать заявление на кредит и получить предварительное одобрение. Или же оценить старое авто, которое клиент готов обновить по программе Trade-in.

Кстати, марки Audi и Mercedes-Benz тоже предлагают потратить излишки свободного времени с пользой, развивая творческие навыки. Обе немецкие компании выпустили раскраски с изображениями своих ретро и современных авто. Буклеты можно скачать на официальных сайтах брендов.