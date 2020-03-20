В Сети показали изображения нового логотипа Nissan

Перекроенный логотип марка Nissan, по данным издания Motor1, зарегистрировала уже в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине. Символ бренда стал двухмерным и минималистичным. Название компании выведено шрифтом без засечек, а сверху и снизу его прикрывают два полукруга.
Стоит отметить, что новое лого уже увидело свет на капоте кроссовера Nissan Ariya, представленного осенью прошлого года в Токио. Паркетник, работающий на электрической тяге, построили на новой «тележке», оснастив к тому же системой автопилотирования третьего уровня.
Далее возможны два варианта развития событий. Либо новый шильдик будет отличать исключительно электрокары или беспилотники, либо эмблему повесят на все без исключения модели. Тогда «Ниссан» ожидает глобальный ребрендинг. Кроме того, автостроитель запатентовал новый знак для спорткара Nissan Z в Канаде и Новой Зеландии.
Напомним, что свежие брендовые значки на свою продукцию собирается повесить компания KIA. О том, что премьера обновки запланирована на октябрь 2020 года, сообщил президент марки Хан-Ву Пак. Еще свой новый символ представила BMW.