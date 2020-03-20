В Сети показали изображения нового логотипа Nissan

Перекроенный логотип марка Nissan, по данным издания Motor1, зарегистрировала уже в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине. Символ бренда стал двухмерным и минималистичным. Название компании выведено шрифтом без засечек, а сверху и снизу его прикрывают два полукруга.

Стоит отметить, что новое лого уже увидело свет на капоте кроссовера Nissan Ariya, представленного осенью прошлого года в Токио. Паркетник, работающий на электрической тяге, построили на новой «тележке», оснастив к тому же системой автопилотирования третьего уровня.