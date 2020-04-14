В России таксисты начали бесплатно возить добровольцев, помогающих больным собственной кровью

Компания «Ситимобил» начала выдавать промокоды донорам на бесплатные поездки до центра сдачи крови и обратно. Льготной поездкой можно воспользоваться, чтобы добраться до одной из 15 станций в пяти регионах.

В список вошли девять учреждений в Москве: ГБУЗ «Центр крови имени О. К. Гаврилова ДЗМ», ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России», ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», Российская детская клиническая больница ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», Городской клинической больницы 52 ДЗМ, ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» и ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ».

Кроме того, добровольцы могут воспользоваться бесплатным такси до ГКУЗ «Городская станция переливания крови» в Санкт-Петербурге, до ГБУ РО «Станция переливания крови» в Ростове-на-Дону и КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в Красноярске.

В Казани в акции принимают участие три больницы: ГAУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

— Когда мы решили поддержать первый центр крови, мы не предполагали, что поездки будут так востребованы среди доноров, и что центры испытывают такую острую нехватку добровольцев, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» о ситуации исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», таксисты организовали акцию еще в начале марта. Тогда бесплатными сделали поездки для доноров Центра крови имени О. К. Гаврилова. Но теперь мероприятие вышло на федеральный уровень.