10 приложений, которые помогут водителю сэкономить в поствирусный кризис

«МЭТР»- самая выгодная техпомощь на дороге

«МЭТР» — сервис помощи на дороге, который поможет найти ближайшего и наиболее выгодного исполнителя, если с автомобилем что-то случилось в пути. В бесплатном приложении (Android/ iOS), которое работает по всей России, можно вызвать на место эвакуатор, мобильный шиномонтаж или мастера технической помощи, выбрав его по рейтингу и цене. Для этого нужно указать, что именно произошло, и при желании загрузить фото поломки. Кроме того, если уверены в собственных силах, есть возможность починить авто самостоятельно с подсказками мастера по телефону или в чате. Экономия — от 5000 рублей в год.

Drivvo и aCar — четкий учет расходов

Зачастую при эксплуатации автомобиля мы упускаем из виду почти все затраты, кроме бензина, и не имеем точного представления о том, во сколько машина обходится семейному бюджету. Для того, чтобы закладывать в бюджет нужную сумму, необходимо вести учет прочих трат — моек, ремонт, техосмотры, штрафы и прочие повторяющиеся платежи. Удержать все это в голове невозможно, а папочка с чеками — тоже не самое удобное средство учета.

Поможет приложение Drivvo (Android/iOS), ведущее комплексный учет по расходам на авто. В нем удобно фиксировать все траты на автомобиль. На их основе приложение подготовит отчеты в виде диаграмм и графиков. Вы будете четко представлять, во сколько на самом деле стоит поездка на работу или на дачу, и сможете оптимизировать свои траты. Экономия — от 2000 рублей в год.

Приложение aCar (Android) похоже на предыдущее, но предлагает расширенные возможности: автоматически делает бэкап в «облако», синхронизирует данные между разными устройствами, будет напоминать о сроках техосмотра или замены масла. Удобно, что с его помощью планировать будущие расходы. Надо отметить, что перевод на русский доступен пока только в платной версии. Экономия — от 5000 рублей в год.