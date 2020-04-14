10 приложений, которые помогут водителю сэкономить в поствирусный кризис

Автомобиль, повторимся, серьезная статья расходов. Минимальная граница стоимости обслуживания самых бюджетных машин составляет 130 000—150 000 «деревянных» в год, а в Москве — еще дороже. Она складывается из трат на топливо, техобслуживание, штрафы, ремонт, страховку, а также из процентов по автокредиту и потере машины в стоимости.
В складывающихся условиях автолюбителям не помешает воспользоваться способами, позволяющими минимизировать траты в эти сложные времена. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» подготовили подборку сервисов и приложений, которые способны в этом помочь.
«МЭТР»- самая выгодная техпомощь на дороге
«МЭТР» — сервис помощи на дороге, который поможет найти ближайшего и наиболее выгодного исполнителя, если с автомобилем что-то случилось в пути. В бесплатном приложении (Android/ iOS), которое работает по всей России, можно вызвать на место эвакуатор, мобильный шиномонтаж или мастера технической помощи, выбрав его по рейтингу и цене. Для этого нужно указать, что именно произошло, и при желании загрузить фото поломки. Кроме того, если уверены в собственных силах, есть возможность починить авто самостоятельно с подсказками мастера по телефону или в чате. Экономия — от 5000 рублей в год.
Drivvo и aCar — четкий учет расходов
Зачастую при эксплуатации автомобиля мы упускаем из виду почти все затраты, кроме бензина, и не имеем точного представления о том, во сколько машина обходится семейному бюджету. Для того, чтобы закладывать в бюджет нужную сумму, необходимо вести учет прочих трат — моек, ремонт, техосмотры, штрафы и прочие повторяющиеся платежи. Удержать все это в голове невозможно, а папочка с чеками — тоже не самое удобное средство учета.
Поможет приложение Drivvo (Android/iOS), ведущее комплексный учет по расходам на авто. В нем удобно фиксировать все траты на автомобиль. На их основе приложение подготовит отчеты в виде диаграмм и графиков. Вы будете четко представлять, во сколько на самом деле стоит поездка на работу или на дачу, и сможете оптимизировать свои траты. Экономия — от 2000 рублей в год.
Приложение aCar (Android) похоже на предыдущее, но предлагает расширенные возможности: автоматически делает бэкап в «облако», синхронизирует данные между разными устройствами, будет напоминать о сроках техосмотра или замены масла. Удобно, что с его помощью планировать будущие расходы. Надо отметить, что перевод на русский доступен пока только в платной версии. Экономия — от 5000 рублей в год.
«Помой машину» — не мыть машину перед дождем
У автомобилистов есть известная примета: «Помыл машину — к дождю». Чтобы она перестала вновь и вновь сбываться, стоит установить приложение «Помой машину» (iOS). На основе точного прогноза погоды оно подскажет, когда именно лучше помыть машину, а когда стоит избежать лишних трат на бесполезную мойку, следы которой все равно будут уничтожены грязными брызгами из луж. Экономия — от 2000 рублей в год.
«Топливометр» — оптимизировать расходы на топливо
«Топливометр» (Android) — это универсальный счетчик расхода топлива с интуитивно понятным интерфейсом. Поможет вести учет денег, потраченных на бензин и следить за его расходом. Для наглядности «Топливометр» построит самые разнообразные графики, а еще в нем есть калькулятор расхода бензина для того, чтобы перед поездкой прикинуть предстоящие траты. В приложении сохраняется информация о заправках, что позволяет выбирать самые выгодные предложения. Для тех, кому вечно некогда, есть голосовой ввод данных по топливу и заправкам. Экономия — от 4000 рублей в год.
«Второй пилот» — ездить без штрафов
Раньше встречные авто моргали друг другу фарами, чтобы предупредить о полицейском в кустах, а теперь появляются новые формы поддержки собрата-автомобилиста. Теперь об угрозе штрафов, заторах на дороге и прочих неприятностей можно сообщать друг другу с помощью приложений. Одно из них — «Второй пилот» (Android) — позволяет одним касанием экрана нанести на интерактивную карту полицейскую засаду у двойной сплошной, пробку на въезде в город, место, где стоит камера контроля скорости, и прочие дорожные неприятности. Экономия — от 5000 рублей в год.
«Сила Водилы» — минимизировать ущерб при ДТП
В приложении «Сила Водилы» (Android) доступно и пошагово изложенные советы, основанные на российском законодательстве, оно позволят минимизировать убытки, если вы вдруг оказались виновником ДТП или нарушили ПДД. Приложение расскажет, как правильно себя вести и как оформить аварию, как разговаривать с инспектором ДПС и пресекать его незаконные действия, как поступать при разных страховых случаях, как забрать автомобиль со штрафстоянки и многое другое. Экономия — от 5000 рублей в год.
Аналог на iOS — «Мосавтоюрист». Приложение содержит бесплатную базу информации по правильной квалификации многих правонарушений и актуальную информацию о штрафах и иных наказаниях. Для пользователей приложения доступна опция экспресс-оценки ущерба.
Транспортный налог' — планировать расходы на автоналоги
Приложение «Транспортный налог» (Android) пригодится при подборе автомобиля — для того, чтобы оценить, какую сумму стоить прибавить к ежегодным расходам на него. Кроме того, оно поможет следить за ежегодными изменениями ставок налога и лучше планировать бюджет. В приложении есть информация по налогам во всех регионах страны. Экономия — от 2000 рублей в год.
«Автодок» — выбирать самые выгодные цены на запчасти
Приложение «Автодок» (Android/iOS) позволяет покупать детали на иномарки онлайн, выбирая лучшую цену и отслеживая скидки. Оно будет полезно как во время самоизоляции, когда лучше пользоваться дистанционными сервисами и доставкой, так и после, когда многие из нас столкнутся с последствиями экономического кризиса. База приложения содержит информацию о продавцах запчастей по всей России и постоянно пополняется в соответствии с их меняющимся ассортиментом. Экономия — от 5000 рублей в год.