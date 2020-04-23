Сотням тысяч автомобилистов Москвы грозят коронаврусные штрафы

– За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 000 автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются — если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 000 рублей, — заявили ТАСС в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Судя по всему, в этом богоугодном заведении «обрабатывается» еще и свежий документ Верховного Суда. Последний на днях выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции».

В нем судьи четко сформулировали, что штрафовать водителей с помощью систем автоматической фиксации на 5000 рублей по статье 3.18.1. столичного КоАП нельзя. Следовательно, если МАДИ все-таки будет рассылать автовладельцам незаконно оформленные штрафы за отсутствие «коронавирусного аусвайса», такие взыскания можно будет гарантированно оспорить в суде.

Таким образом мы в самое ближайшее время будет дан ответ на вопрос: кто у нас в стране обладает большей властью — МАДИ или Верховный Суд?