Откуда в Москву чаще всего приезжают водители без пропусков

Введение пропускной системы в Москве не всех автомобилистов заставила остаться дома. Ежедневно на городские дороги выезжает около двух миллионов автомобилей. Так, по подсчетам ЦОДД, 22 апреля на улицах Белокаменной зафиксировали 1,73 млн. машин. Причем 250 000 из них оказались без пропусков.

Большинство так называемых нарушителей — из соседних регионов. Больше всего автомобилистов, не оформивших или же неправильно оформивших разрешение на поездку, оказалось из Владимирской области. На втором месте — Калужская область, а на третьем — Санкт-Петербург. ТОП-5 закрывают Тверской и Тульский регионы.

Напомним, что из-за введеннного в стране и ее столице режима самоизоляции, просто так кататься на личном или общественном транспорте нельзя. Оформить и проверить пропуск на передвижение по Первопристольной можно на официальном сайте Мэрии Москвы.

Кстати, цифровую платформу, разработанную для оформления пропусков и «обкатанную» Москве и Подмосковье, власти собираются внедрить еще в 21-м субъекте федерации. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», систему запустят для работы в Костромской, Тульской, Тамбовской и Ярославской областях, а также во Владимирском, Белгородском и Орловском регионах. А затем она появится в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.