Как на самом деле камеры ГИБДД будут штрафовать водителей, не имеющих цифровых пропусков

Для начала напомним, что вводя в городе пропускной режим для личного и служебного транспорта, как радикальный способ борьбы с коронавирусом, московские чиновники разных уровней сразу же пообещали штрафовать нарушителей в автоматическом режиме — с помощью полицейских камер. За проезд под каждой — по 5000 рублей в соответствии с удивительной статьей 3.18.1 КоАП Москвы. С учетом того, что камер на пути следования может оказаться не один десяток, подобная перспектива не порадовала ни одного автомобилиста.
Правда, для того, чтобы законно слать автовладельцам «коронавирусные» штрафы с камер, требуется изменить формулировку ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. А на это необходимо одобрение Госдумы. По данным же портала «АвтоВзгляд», депутаты сейчас не обсуждают и даже не планируют в ближайшем будущем рассматривать какие-либо поправки в Административный кодекс.
Это обстоятельство полностью лишает юридических оснований планы столичных властей выписывать в автоматическом режиме 5000-ые штрафы автомобилистам, не оформившим цифровой пропуск с 22-го апреля. Однако, как мы знаем, протащить карательную инициативу через Госдуму труда не составит: при желании соответствующие поправки молниеносно одобрят и подпишут. Как же в таком случае будет работать система штрафов?
Напомним, что электронные пропуска для автовладельцев города бывают трех основных видов: для поездки на работу, для разовой поездки по медицинским делам и для пары вояжей в неделю по иным надобностям.
Допустим, оформил автовладелец «рабочий» пропуск. В общем случае — чтобы ездить в свою контору в рабочие дни с понедельника по пятницу. А если гражданин трудится водителем, развозящим продукты? Автокомбинаты функционируют и в выходные! То же касается и продавцов, и курьеров, и граждан, обеспечивающих жизнеобеспечение зданий и технологических производств. Получается, что «рабочие» пропуска на машину должны быть действительны все семь дней в неделю.
Идем дальше. Маршрут поездки между предполагаемым местом работы и домом также нигде не прописан. Да и глупо это: мало ли кому куда и как удобно добираться, мало ли какая авария или перекрытие может случиться на маршруте? И что, всех объезжающих затор — штрафовать?
Иначе говоря, имея рабочий пропуск, судя по всему, можно будет ездить куда угодно и когда угодно. Причем в процессе передвижения по городу никто не запрещает останавливаться для захода, например, в магазин, аптеку или чтобы доставить продукты карантинствующим родственникам. Отследить это, в теории, не проблема. Но как привязать посещение действующей торговой точки к нарушению той самой 3.18.1 КоАП Москвы?
Можно, как мы знаем, оформить медицинский пропуск. Он вроде как разовый, но делать его можно хоть каждый день. С маршрутом и хронометражом поездки от дома до медучреждения — то же самое, что и в случае с «рабочим» пропуском, повторяться не будем. Все вышесказанное справедливо и в отношении «цифрового аусвайса» для иных нужд.
Вывод из этих рассуждений прост, как дырка от гвоздя в покрышке. Система, судя по всему, будет просто тупо сверять госномер конкретной машины, попавшей в объектив камеры, со списком, который москвичи сами создали, оформляя цифровые пропуска через портал mos.ru или короткое SMS на номер 7377. Есть номер машины в базе — нет проблем. Отсутствует — штраф.
Это в теории. На практике же, по данным ЦОДД, более 800 000 машин ездит сейчас по столице без оформленных цифровых пропусков. Так что чиновникам этого ведомства можно лишь пожелать удачи в трудовом подвиге на ниве «обилечивания» штрафным постановлением каждого из этих автовладельцев — по фотографиям с камер автоматической фиксации.
А потом придется запастись терпением и силами еще и столичным судьям: их неизбежно «по самые уши» завалят заявления автомобилистов с требованием отменить эти «собянинские» штрафы с камер, как незаконные. Пока незаконные…