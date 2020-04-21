Как на самом деле камеры ГИБДД будут штрафовать водителей, не имеющих цифровых пропусков

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Столичные власти с 22 апреля начинают нещадно штрафовать автомобилистов за отсутствие цифровых пропусков посредством камер автоматической фиксации нарушений. Вот только законодательством РФ подобная карательная мера не предусматривается. Во всяком случае, пока. Как эта правовая коллизия отразится на автовладельцах Москвы, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Для начала напомним, что вводя в городе пропускной режим для личного и служебного транспорта, как радикальный способ борьбы с коронавирусом, московские чиновники разных уровней сразу же пообещали штрафовать нарушителей в автоматическом режиме — с помощью полицейских камер. За проезд под каждой — по 5000 рублей в соответствии с удивительной статьей 3.18.1 КоАП Москвы. С учетом того, что камер на пути следования может оказаться не один десяток, подобная перспектива не порадовала ни одного автомобилиста.

Правда, для того, чтобы законно слать автовладельцам «коронавирусные» штрафы с камер, требуется изменить формулировку ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. А на это необходимо одобрение Госдумы. По данным же портала «АвтоВзгляд», депутаты сейчас не обсуждают и даже не планируют в ближайшем будущем рассматривать какие-либо поправки в Административный кодекс.

Это обстоятельство полностью лишает юридических оснований планы столичных властей выписывать в автоматическом режиме 5000-ые штрафы автомобилистам, не оформившим цифровой пропуск с 22-го апреля. Однако, как мы знаем, протащить карательную инициативу через Госдуму труда не составит: при желании соответствующие поправки молниеносно одобрят и подпишут. Как же в таком случае будет работать система штрафов?

Напомним, что электронные пропуска для автовладельцев города бывают трех основных видов: для поездки на работу, для разовой поездки по медицинским делам и для пары вояжей в неделю по иным надобностям.

фото АвтоВзгляд

Допустим, оформил автовладелец «рабочий» пропуск. В общем случае — чтобы ездить в свою контору в рабочие дни с понедельника по пятницу. А если гражданин трудится водителем, развозящим продукты? Автокомбинаты функционируют и в выходные! То же касается и продавцов, и курьеров, и граждан, обеспечивающих жизнеобеспечение зданий и технологических производств. Получается, что «рабочие» пропуска на машину должны быть действительны все семь дней в неделю.

Идем дальше. Маршрут поездки между предполагаемым местом работы и домом также нигде не прописан. Да и глупо это: мало ли кому куда и как удобно добираться, мало ли какая авария или перекрытие может случиться на маршруте? И что, всех объезжающих затор — штрафовать?

Иначе говоря, имея рабочий пропуск, судя по всему, можно будет ездить куда угодно и когда угодно. Причем в процессе передвижения по городу никто не запрещает останавливаться для захода, например, в магазин, аптеку или чтобы доставить продукты карантинствующим родственникам. Отследить это, в теории, не проблема. Но как привязать посещение действующей торговой точки к нарушению той самой 3.18.1 КоАП Москвы?

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Можно, как мы знаем, оформить медицинский пропуск. Он вроде как разовый, но делать его можно хоть каждый день. С маршрутом и хронометражом поездки от дома до медучреждения — то же самое, что и в случае с «рабочим» пропуском, повторяться не будем. Все вышесказанное справедливо и в отношении «цифрового аусвайса» для иных нужд.

Вывод из этих рассуждений прост, как дырка от гвоздя в покрышке. Система, судя по всему, будет просто тупо сверять госномер конкретной машины, попавшей в объектив камеры, со списком, который москвичи сами создали, оформляя цифровые пропуска через портал mos.ru или короткое SMS на номер 7377. Есть номер машины в базе — нет проблем. Отсутствует — штраф.

Это в теории. На практике же, по данным ЦОДД, более 800 000 машин ездит сейчас по столице без оформленных цифровых пропусков. Так что чиновникам этого ведомства можно лишь пожелать удачи в трудовом подвиге на ниве «обилечивания» штрафным постановлением каждого из этих автовладельцев — по фотографиям с камер автоматической фиксации.

А потом придется запастись терпением и силами еще и столичным судьям: их неизбежно «по самые уши» завалят заявления автомобилистов с требованием отменить эти «собянинские» штрафы с камер, как незаконные. Пока незаконные…

штрафы, видеофиксация, письма счастья, КоАП, дептранс, коронавирус
21 апреля 2020
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