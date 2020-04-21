Как на самом деле камеры ГИБДД будут штрафовать водителей, не имеющих цифровых пропусков

Для начала напомним, что вводя в городе пропускной режим для личного и служебного транспорта, как радикальный способ борьбы с коронавирусом, московские чиновники разных уровней сразу же пообещали штрафовать нарушителей в автоматическом режиме — с помощью полицейских камер. За проезд под каждой — по 5000 рублей в соответствии с удивительной статьей 3.18.1 КоАП Москвы. С учетом того, что камер на пути следования может оказаться не один десяток, подобная перспектива не порадовала ни одного автомобилиста.

Правда, для того, чтобы законно слать автовладельцам «коронавирусные» штрафы с камер, требуется изменить формулировку ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. А на это необходимо одобрение Госдумы. По данным же портала «АвтоВзгляд», депутаты сейчас не обсуждают и даже не планируют в ближайшем будущем рассматривать какие-либо поправки в Административный кодекс.

Это обстоятельство полностью лишает юридических оснований планы столичных властей выписывать в автоматическом режиме 5000-ые штрафы автомобилистам, не оформившим цифровой пропуск с 22-го апреля. Однако, как мы знаем, протащить карательную инициативу через Госдуму труда не составит: при желании соответствующие поправки молниеносно одобрят и подпишут. Как же в таком случае будет работать система штрафов?

Напомним, что электронные пропуска для автовладельцев города бывают трех основных видов: для поездки на работу, для разовой поездки по медицинским делам и для пары вояжей в неделю по иным надобностям.