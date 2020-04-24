Региональной полиции тоже разрешили штрафовать за нарушение коронавирусных запретов

Правительство России опубликовало постановления, дающие карт-бланш региональным полицейским на оформление штрафов по статьям местных административных Кодексов. Михаил Мишустин одобрил соответствующие соглашения между МВД и администрациями Санкт-Петербурга и Тульской области в связи с коронавирусом.

Служивые получат возможность выписывать штрафы жителям и автомобилистам за нарушения «коронавирусных» ужесточений. В Санкт-Петербурге, как и в Москве, штрафы составляют 4000—5000 рублей, а в Тульской области — 5000 рублей.

Напомним, что сразу после введения московским мэром Собяниным административных штрафов за нарушения самоизоляции сотрудники ГУВД Москвы не имели полномочий «обилечивать» горожан по статьям московского КоАП. Для этого власти города и МВД в авральном порядке пописали, а премьер Мишустин одобрил, специальное соглашение о передаче правоохранительному ведомству соответствующих полномочий.

Теперь аналогичные документы, развязывающие руки местным полицейским, действуют не только в столице, но и в регионах.