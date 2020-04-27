На заводах Mitsubishi тоже начали производить медицинские маски

Японский бренд Mitsubishi начал выпускать защитные маски-щитки для того, чтобы отдавать в медучреждения. На производственный объем в 1500 масок, которые передадут в местную больницу, вышел японский завод в Оказаки.

Выпуском этого одного из самых востребованных в условиях пандемии защитных приспособлений для медиков занялись еще два завода Mitsubishi в Стране восходящего солнца — Pajero Manufacturing Co. в префектуре Гифу и Мицушима в префектуре Окаяма. Маски с этих предприятий также перейдут в дар больницам, расположенным по соседству.

Напомним, что хирургические маски начали шить на предприятии Lamborghini, а также на европейских заводах шинного гиганта Michelin. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, последний планирует выпускать до 400 000 экземпляров в день, также делать медицинские защитные очки, больничные вентиляторы, а многое другое, включая дезинфицирующий гель для рук.