Как можно продлить цифровой пропуск для езды по Москве до 11 мая

Напомним, что введение с 15 апреля цифровых «аусвайсов» сопровождалось нешуточным переполохом, вызванным, в первую очередь, технической неготовностью мэрии Москвы к ею же и придуманной новации. Сайт столичного правительства, посредством которого нужно было оформить документ, первые пару суток работал отвратительно — падал, вис, тормозил.

Впрочем, к настоящему моменту проблемы, похоже, решены. По крайней мере сотрудники портала «АвтоВзгляд» с ними не столкнулись. Гражданину, которому передвигаться в режиме самоизоляции необходимо, заходит на ресурс nedoma.mos.ru, выбирает в предложенном меню вариант «Продлить цифровой пропуск», после чего в открывшемся окне вбивает данные пропуска истекающего. Затем подтверждает введенные данные кодом из СМС и — вуаля, новый пропуск (с новым же буквенно-цифровым кодом) готов. При этом первые четыре цифры, обозначающие срок его действия — 1105.

Но есть тут и весьма важный нюанс: продлить пропуск, судя по официальному сообщению столичного Дептранса, можно только в течение пяти дней — до 4 мая. При этом мэрия не уточняет, как быть гражданам, отведенный срок «проспавшим». То ли после указанной даты можно будет оформить новый, то ли лавочка закроется, и опоздавшим придется строго самоизолироваться до 11 мая. И нужно помнить, что первые москвичи, рискнувшие выехать на улицы города без QR-кода, уже получили «письма счастья» на 5000 рублей от камер фото- и видеофиксации. Правда, юристы уверены, что обжаловать их будет довольно просто и даже приготовили пострадавших образец жалобы в суд, который вы можете найти здесь.

Кстати сказать, новые пропуска стоит регулярно проверять — желательно перед каждой поездкой, поскольку мэрия Москвы регулярно аннулирует их по непонятным причинам, или в результате все тех же пресловутых технических сбоев.