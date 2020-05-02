Почему после отмены режима самоизоляции бензин в России может подорожать

Правда, при этом покупателю придется выполнить два условия: купить не менее 25 литров топлива и… чашку кофе. Акция действует с 1 по 31 мая. Понятно, конечно, что затариться топливом в прок в нынешних условиях, когда у большинства автовладельцев не то, что собственного гаража для его хранения нет, но и канистры в багажнике практически никто не возит, не получится. Однако после снятия режима самоизоляции, которое, как многие предполагают, случится после 11 мая, подешевевший бензин станет приятным бонусом для водителей, возвращающихся к привычному образу жизни.

При этом нельзя забывать, что, по мнению некоторых экспертов, к июню цены на топливо могут вырасти на фоне восстановления уровня потребительского спроса при том, что в настоящий момент производство бензина в стране упало больше чем на 30%, а солярки — почти на 17%. Иначе говоря, к лету в розничных продажах может возникнуть дефицит топлива, что неминуемо приведет к его подорожанию. Если, конечно, рост цен не заморозит правительство.