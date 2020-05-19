Changan сделал для российских врачей плановое ТО бесплатным

Китайский Changan уже не первый раз поддерживает российских медиков. В начале апреля автостроитель передал в пользование пяти больницам автомобили из своего автопарка. Теперь же все врачи и прочие медицинские работники, владеющие автомобилями марки, получили возможность проходить очередное ТО бесплатно, когда затраты на работы и запчасти компания берет на себя. Акция продлится до 30 сентября 2020 года.

Помимо этого, Changan, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, продлевает сроки прохождения планового технического обслуживания до конца мая 2020 для всех наших соотечественников вне зависимости от профессии и места работы. Но, правда, только в том случае, если дилерский центр, где обычно автомобиль проходит ТО, был закрыт во время пандемии (сертифицированные сервисы в некоторых регионах продолжают работать в дежурном режиме), либо хозяин машины проходил лечение, заразившись COVID-19.