Какие проблемы принесет автомобилистам собянинское «ослабление» коронавирусного режима

На сайте г-на Собянина появилось сообщение под жизнерадостным заголовком — «Первый этап смягчения ограничений». Но робкая надежда, что запреты властей, ударившие по экономике и гражданам куда сильнее, чем по коронавирусу, будут сняты, улетучилась почти сразу же после начала ее изучения.
КАРШЕРИНГ — В ЗАКОНЕ
Прежде всего, сразу стало ясно, что лоббистам каршеринговых компаний, вслед за строителями, удалось выполнить свою задачу — хотя бы частично. С 25-го мая каршеринг в Москве заработает, выдавая машины клиентам на срок, равный не менее чем 5 дням.
Бизнесменам от каршеринга вновь закапают денежки, а во дворах жилых домов столицы после этого явно поубавится парковочных мест — когда хипсторы в джинсиках в обтяжку начнут ставить свои арендованные «телеги» вместо личных авто местных жителей.
РАСКОНСЕРВАЦИЯ МФЦ
Второе «послабление» касается открытия части городских МФЦ — с обязательным условием приема граждан по предварительной записи и в масках-перчатках.
На самом деле этот шаг стоит воспринимать просто как возвращение некоторой толики здравого смысла во всей этой коронавирусной шумихе.
Судите сами: начиная с марта и до начала мая абсолютно все жители города ежедневно толкались и беспрепятственно пререзаражали друг друга всевозможными ОРВ в своих привычных «пятерочках», «биллах», «ашанах», «магнитах» и прочих «спарах». Причем без всяких требований обязательного ношения средств индивидуальной защиты.
Никого из столичных вождей такая ситуация особо «не парила» — они лишь в мае ввели «масочный режим» в торговых точках. Тем временем в МФЦ, где народу обычно куда меньше, чем в среднестатистическом продовольственном магазине, людям было почему-то ходить нельзя. Неужели работники этих центров считались столь заразными? В общем, автомобилистам собянинские «послабления», связанные с работой МФЦ, абсолютно параллельны.
ПОДМОСКОВНЫЙ «ОТБОЙ ТРЕВОГИ»
А вот третий пункт «слабительных» анонсов на официальном сайте Собянина С. С. многих из тех, кто сидит за рулем в Москве, касается самым серьезным образом. Согласно ему, с 27 мая, то есть в преддверии лета, ездить по столице можно будет лишь с пропуском, оформленным через сайт mos.ru. Пока же жители Подмосковья могут это делать, оформив цифровой аусвайс через соответствующий подмосковный ресурс. А с конца мая им придется регистрироваться еще и на mos.ru.
А руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко объявил в радиоэфире еще об одном аспекте действия собянинского «слабительного».
— Нововведения такие, что у нас принимается только российский паспорт с 27 мая. Соответственно, иностранные граждане обращаются к работодателю, — заявил он.
Иными словами, личные данные подмосковных жителей, желающих поехать в Москву, теперь будут «посчитаны» московским Большим братом, а у гастарбайтеров, обитающих в области, по идее, появятся дополнительные проблемы для передвижения по столице.
Глобально же это все означает, что, судя по всему, с 27-го мая власти Подмосковья, скорее всего, официально отменят электронно-пропускной режим на своей территории. Который, по большому счету, толком то и не соблюдался — несмотря на все патрули ДПС на дорогах региона. В этом в свое время лично убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Таким образом, объявленные собянинские квазипослабления в Москве можно смело считать просто приятным анонсом настоящего, а не выдуманного ослабления карантинных мер на дорогах Подмосковья.