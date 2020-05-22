Какие проблемы принесет автомобилистам собянинское «ослабление» коронавирусного режима

На сайте г-на Собянина появилось сообщение под жизнерадостным заголовком — «Первый этап смягчения ограничений». Но робкая надежда, что запреты властей, ударившие по экономике и гражданам куда сильнее, чем по коронавирусу, будут сняты, улетучилась почти сразу же после начала ее изучения.

КАРШЕРИНГ — В ЗАКОНЕ

Прежде всего, сразу стало ясно, что лоббистам каршеринговых компаний, вслед за строителями, удалось выполнить свою задачу — хотя бы частично. С 25-го мая каршеринг в Москве заработает, выдавая машины клиентам на срок, равный не менее чем 5 дням.

Бизнесменам от каршеринга вновь закапают денежки, а во дворах жилых домов столицы после этого явно поубавится парковочных мест — когда хипсторы в джинсиках в обтяжку начнут ставить свои арендованные «телеги» вместо личных авто местных жителей.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ МФЦ

Второе «послабление» касается открытия части городских МФЦ — с обязательным условием приема граждан по предварительной записи и в масках-перчатках.

На самом деле этот шаг стоит воспринимать просто как возвращение некоторой толики здравого смысла во всей этой коронавирусной шумихе.