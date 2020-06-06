Минздрав отказался от массового тестирования водителей на алкоголизм

И российских автомобилистов можно понять. Ведь мало того, что подобный анализ в разы повышает цену медсправки, так он еще, как заявили многие независимые эксперты, очень не очень точный — имеет погрешность до 15%. Кроме того, установленная Минздравом граница, по достижении которой человека признают алкашом слишком низкая: при хроническом алкоголизме уровень CDT начинается от 3.9%, а Минздрав настаивал на 1,2%. Иными словами, при подобном тестировании в «хроники» записали бы подавляющую часть автомобилистов.

Не мудрено поэтому, что даже Владимир Путин назвал подобную инициативу чушью. Однако поначалу даже президентская критика сомнительной новации не произвела на чиновников от здравоохранения должного воздействия. Они лишь перенесли дату ее вступления в силу на 1 июля 2020 года, пообещав снизить стоимость процедуры.

Но в конце концов здравый смысл все-таки возобладал и сегодня стало известно, что Минздрав РФ подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно ему, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания выдаст соответствующее направление. Иными словами, в массовом порядке граждан на сдачу анализа на CTD никто отправлять не будет.

Однако риски, что слишком многим водителям все же придется проходить эту процедуру существует. Ведь наркологи могут получить от минздравовского начальства негласное указание отправлять на соответствующие лабораторные исследование как можно большее число людей под разнообразными предлогами.