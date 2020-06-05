Новая «Волга» на базе Skoda Octavia станет премиальнее Toyota Camry: правда или фейк?

Новость о том, что «Волга» имеет все шансы вновь занять свое место на российском рынке — ни что иное, как ничем не подтвержденный слух. Однако многим нашим соотечественникам наверняка хотелось, чтобы это оказалось правдой.

Последний раз о возрождении модели говорили в июле 2019 года. Тогда пророчили, что шоу-кар ГАЗ 5000 GL, существующий только на рендерах и в голове художника, пойдет в серию, встав в один ряд с премиальными представительскими иномарками. Теперь же появились новые вводные.

Якобы на нижегородском предприятии «Группы ГАЗ», где налажена контрактная сборка автомобилей Skoda и Volkswagen, будут производить «Волгу», построенную из Skoda Octavia. Причем в двух типах кузова — седан и универсал. Авто призвано отобрать аудиторию у Toyota Camry — ничего себе!

Впрочем, вериться в это мало. Есть ли резон Горьковскому автозаводу пробивать себе дорогу в сегменте легковых авто и тратить на это средства, большой вопрос. К тому же, сегодня ГАЗ в нашей стране лидирует на рынке легкой коммерческой техники и сосредоточен на выводе новых фургонов, микроавтобусов и бортовых грузовиков «Газель NN» нового поколения.

Более того: официальный представитель «Группы ГАЗ» Павел Ерасов некоторое время назад уже опровергал порталу «АвтоВзгляд» подобные слухи, дав понять, что в продуктовой линейке легкового автомобиля с ностальгическим именем «Волга» не планируется.