Парковочный коммунизм победил в Коммунарке

В прошлом месяце сообщество «Синие ведерки» опубликовало видеосюжет о ситуации возле больницы в Коммунарке, где проектировщики удивительным образом забыли организовать парковки для пациентов и посетителей медучреждения. Наше издание освещало эту историю и с интересом наблюдало за ее развитием. И вот первая часть предложений общественников выполнена.
Запрещающие остановку и стоянку знаки демонтированы, а в шаговой доступности от больницы на 2-х Проектируемых проездах — №7167 и 7100 появились более 180 парковочных мест. Которые, к счастью, к тому же еще и бесплатные. Что, конечно, более чем обосновано, поскольку больница расположена в чистом поле и какой-либо серьезный трафик возле нее отсутствует абсолютно.
Чем еще хороша эта история? Фактически она стала ярчайшим примером того, как власти Москвы могут быстро, эффективно и бесконфликтно взаимодействовать с горожанами.
Также, кстати, организация парковочного пространства возле ГКБ №40 отлично демонстрирует и то, от чего мы в нашем городе почти отвыкли — как избыточная ширина проезжей части может использоваться по своему прямому назначению. Не две размашистые полосы без возможности остановиться, а две полосы нормальной ширины и парковка с краю.