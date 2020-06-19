Парковочный коммунизм победил в Коммунарке

Фото Лаяра Мария Грейс.
Больница в Коммунарке — ГКБ №40 — самое обсуждаемое в период пандемии коронавируса медицинское учреждение столицы, стала наконец, доступной для водителей. Рассказываем, что изменилось на улично-дорожной сети возле самого передового по части борьбы с коронавирусом госпиталя Москвы после публикаций «АвтоВзгляда» и обращений общественников к чиновникам города.

В прошлом месяце сообщество «Синие ведерки» опубликовало видеосюжет о ситуации возле больницы в Коммунарке, где проектировщики удивительным образом забыли организовать парковки для пациентов и посетителей медучреждения. Наше издание освещало эту историю и с интересом наблюдало за ее развитием. И вот первая часть предложений общественников выполнена.

Запрещающие остановку и стоянку знаки демонтированы, а в шаговой доступности от больницы на 2-х Проектируемых проездах — №7167 и 7100 появились более 180 парковочных мест. Которые, к счастью, к тому же еще и бесплатные. Что, конечно, более чем обосновано, поскольку больница расположена в чистом поле и какой-либо серьезный трафик возле нее отсутствует абсолютно.

  • Фото Лаяра Мария Грейс.
  • Фото Лаяра Мария Грейс.

Чем еще хороша эта история? Фактически она стала ярчайшим примером того, как власти Москвы могут быстро, эффективно и бесконфликтно взаимодействовать с горожанами.

Также, кстати, организация парковочного пространства возле ГКБ №40 отлично демонстрирует и то, от чего мы в нашем городе почти отвыкли — как избыточная ширина проезжей части может использоваться по своему прямому назначению. Не две размашистые полосы без возможности остановиться, а две полосы нормальной ширины и парковка с краю.

парковка, дептранс, коронавирус
19 июня 2020
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