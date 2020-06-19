Парковочный коммунизм победил в Коммунарке

В прошлом месяце сообщество «Синие ведерки» опубликовало видеосюжет о ситуации возле больницы в Коммунарке, где проектировщики удивительным образом забыли организовать парковки для пациентов и посетителей медучреждения. Наше издание освещало эту историю и с интересом наблюдало за ее развитием. И вот первая часть предложений общественников выполнена.

Запрещающие остановку и стоянку знаки демонтированы, а в шаговой доступности от больницы на 2-х Проектируемых проездах — №7167 и 7100 появились более 180 парковочных мест. Которые, к счастью, к тому же еще и бесплатные. Что, конечно, более чем обосновано, поскольку больница расположена в чистом поле и какой-либо серьезный трафик возле нее отсутствует абсолютно.