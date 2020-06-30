За сбой в работе приложения для оплаты парковки в Москве водителей пообещали не штрафовать

сообщил в своем TelegramПо словам представителя «Московского паркинга» в социальных сетях Анны Давыдовой, на данный момент возможность оплаты парковки временно ограничена в связи с проведением профилактических работ. Однако это не значит, что все парковочное пространство столицы оказалось недоступным для автовладельцев:

- На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются, — пообещала представитель Моспаркинга.

Портал «АвтоВзгляд», разумеется, проследит, как это обещание воплотится в жизнь и действительно ли столичные автолюбители не получат очередных «писем счастья». Между тем, примерно в 15.30 работоспособность системы была, судя по всему, восстановлена:

- Систему восстановили. Предварительная причина — сбой у Ростелекома. Если возникают какие-то проблемы — звоните 3210, — сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс.