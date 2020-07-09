Адвокат Ефремова обвинил семью погибшего в ДТП в корысти и ухудшении здоровья актера

В интервью газете «Собеседник» защитник артиста Эльман Пашаев заявил о резко ухудшившемся состоянии здоровья Михаила Ефремова. Что именно беспокоит телеведущего, по его словам, пока не установлено. При этом юрист подчеркнул, что самочувствие звезды еще больше может ухудшиться от последних новостей в СМИ, в том числе инициированных родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова.

— Эта семья сейчас ходит по ток-шоу и зарабатывает деньги, складывается впечатление, что они давно об этом мечтали. Ефремов же не знает, что творят эти потерпевшие, — высказал свое возмущение адвокат Михаила Ефремова.

Защитник добавил, что запретил актеру смотреть подобные телевизионные шоу и новости — знаменитость ужасно себя чувствует: «мы даже не знаем, что у него болит, он молчит, и все».

– Скоро жители всей деревни будут претендовать на признание их потерпевшими в этом деле. Да и не только той деревни, в которой жил погибший, но и соседней. Эта семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат, — цинично подытожил юрист.