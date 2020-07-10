Для жителей Подмосковья временно отменят транспортный налог

По информации ТАСС, для освобождения от уплаты налога необходимо будет выполнить одно важное условие — купить квартиру или дом.

Согласно содержанию пояснительной записки к проекту, «предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, которые впервые приобрели в собственность недвижимое имущество на территории Московской области».

Под таким имуществом законодательством понимается жилплощадь, чья постановка на кадастровый учет была совершена не более трех лет назад.

Напомним, что недавно в Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть. Соответствующее письмо министру транспорта России Евгению Дитриху направил член фракции ЛДПР Василий Власов.