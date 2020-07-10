Для жителей Подмосковья временно отменят транспортный налог

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Депутаты Московской областной думы приняли законопроект, позволяющий жителям Подмосковья не платить транспортный налог. Льгота будет предоставлена лишь для одного транспортного средства, оформленного в собственности, и всего на 1 год,. Правда, в течение второго года можно рассчитывать на скидку в 50%.

По информации ТАСС, для освобождения от уплаты налога необходимо будет выполнить одно важное условие — купить квартиру или дом.

Согласно содержанию пояснительной записки к проекту, «предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, которые впервые приобрели в собственность недвижимое имущество на территории Московской области».

Под таким имуществом законодательством понимается жилплощадь, чья постановка на кадастровый учет была совершена не более трех лет назад.

Напомним, что недавно в Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть. Соответствующее письмо министру транспорта России Евгению Дитриху направил член фракции ЛДПР Василий Власов.

КоАП, транспортный налог
10 июля 2020
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