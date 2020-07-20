Для российской армии подготовили новые внедорожники «Стрела»

По сравнению с «Тигром», новая машина весит в полтора раза меньше — всего 4,7 тонны, да еще и укутана броней по второму классу защиты. Иными словами, не боится стрелкового оружия и мин до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте — предшественник выдерживает взрывы до 600 граммов тротила.

– На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет, — цитирует ТАСС генерального директора ВПК Александра Красовицкого.

А еще «Стрела» вместимостью до восьми человек располагает возможностью транспортировки вертолетом. Своим же ходом внедорожник способен разгоняться до 155 км/ч.

Кстати, в прошлом году на Международном форуме «Армия-2019» был представлен «Тигр» нового поколения, к названию которого прикрутили приставку Next. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», никакого отношения к военному проекту «Группа ГАЗ» не имеет.

Между тем, в свеженькой «Стреле» использованы детали от автомобилей нижегородской компании, а дизельная силовая установка — от Ярославского моторного завода, принадлежащего Дерипаске.