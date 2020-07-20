Почему россияне не будут переводить свои авто на газ, несмотря на субсидии государства

Итак, премьером Мишустин подписал постановление, согласно которому с 20 июля любой автовладелец может перевести свою машину на газ, выложив всего 10% от стоимости соответствующего оборудования и работ — то есть всего 5000—6000 рублей. Остальное заплатит государство и компания «Газпром газомоторное топливо». Предложение, на первый взгляд, очень выгодное. Однако вряд ли заинтересует массового автолюбителя.

Дело в том, что в данном случае речь идет исключительно о метане, а не об относительно популярной у нас пропан-бутановой смеси. Поэтому мы сразу упираемся в проблему отсутствия соответствующей заправочной инфраструктуры. Бутаном в стране можно заправится более, чем на 4000 АГЗС, а метаном — чуть больше, чем на 400. Даже в Москве на сегодняшний день насчитывается не более 20 АГНКС, причем большинство — на МКАД.

Другая проблема, которая остановит большинство водителей от соблазна воспользоваться дармовщинкой от государства — большой вес и габариты емкостей под метан: они занимают в кузове легкового авто слишком много веса и заметно снижают общую грузоподъемность транспортного средства. Еще один минус — более сложный процесс заправки по сравнению с тем же бутаном (сравнивать с традиционным топливом тут вообще не приходится).

В итоге правительственное предложение заинтересует в основном только коммерческих перевозчиков, учитывая, во-первых, что кубометр метана раза в три дешевле бензина и солярки, а во-вторых, в грузовиках достаточно места для размещения больших и тяжелых баллонов.