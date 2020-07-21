Как начали развлекать клиентов в российских такси

Российские таксисты начали отмечать дни рождения поэтов, а в связи с этим радовать своих клиентов поэтическими днями с прослушиванием стихотворений во время поездок. Так, 19 июля в честь 127-го дня рождения советского поэта Серебряного века Владимира Маяковского служба заказа такси «Ситимобил» вместе с сервисом по подписке MyBook предлагали седокам слушать в авто аудиокниги с произведениями стихотворца.

Кстати, в связи с событием на дорогах Москвы появились такси с портретами Маяковского на бортах, изображенными современными художниками. В своих манерах показали поэта одна из команд, создающих комиксы, мастер стрит-арта и молодой портретист, работающий в классическом стиле.

Культурное времяпровождение в дорожных заторах вполне может стать отдельным стимулом пользоваться определенной службой заказа «таксомотора». И это несомненно положительно скажется на достатке самих водителей авто с желтыми номерами. Сейчас же, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», 93% таксистов жалуются на серьезное снижение доходов из-за пандемии коронавируса.