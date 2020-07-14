После отмены режима самоизоляции, москвичи первым делом ринулись в автосалоны

Чтобы определить самые популярные у москвичей публичные места, интернет-оператор использовал данные с личных гаджетов, «отмечавшихся» подключением к Wi-Fi в тех или иных локациях. Для сравнения взяли статистику, собранную по первым неделям марта — то есть, до введения в столице ограничительных мер — и июльскую.
Согласно результатам исследования, наивысший всплеск активности был зафиксирован в парках — их посещаемость увеличилась на 122%. Однако, по мнению представителей компании, это связано, скорее, с наступлением жаркой погоды, нежели с отменой режима самоизоляции, а потому пальму первенства отдали автосалонам.
В дилерские центры вернулись 75% москвичей. Авторы исследования предполагают, что причиной тому послужили привлекательные цены на автомобили 2019 года выпуска, которые до сих пор пылятся на складах. Кроме того, повышенный интерес к автосалонам можно было бы связать с необходимостью проведения технического обслуживания. Многие из тех, кто должен был сделать ТО весной, в разгар пандемии, отложили визит на сервис до лучших времен.
Добавим, что на втором месте рейтинга самых посещаемых после самоизоляции мест оказались пригородные электрички (73%), а на третьем — метрополитен (65%). Что же до сферы торговли, то охотнее всего москвичи возвращаются в алкомаркеты (64%) и продуктовые магазины (48%). В рестораны же, пока еще работающие с ограничениями, ходят лишь 40% граждан.