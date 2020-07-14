После отмены режима самоизоляции, москвичи первым делом ринулись в автосалоны

Чтобы определить самые популярные у москвичей публичные места, интернет-оператор использовал данные с личных гаджетов, «отмечавшихся» подключением к Wi-Fi в тех или иных локациях. Для сравнения взяли статистику, собранную по первым неделям марта — то есть, до введения в столице ограничительных мер — и июльскую.

Согласно результатам исследования, наивысший всплеск активности был зафиксирован в парках — их посещаемость увеличилась на 122%. Однако, по мнению представителей компании, это связано, скорее, с наступлением жаркой погоды, нежели с отменой режима самоизоляции, а потому пальму первенства отдали автосалонам.