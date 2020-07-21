Почему наказать водителя, паркующегося у подъезда, в нашей стране невозможно

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В современном мегаполисе становится все труднее найти свободное место для парковки. Проблема особенно актуальна для жителей многоквартирных домов, где на семью приходится два, а то и три автомобиля. Из положения выходят кто как может: подпирают соседей, оставляя телефон; ищут «счастья» в соседних дворах; а особенно одаренные, наплевав на мнение других, паркуют машину прямо у подъезда, буквально перегораживая вход. «АвтоВзгляд» выяснил, чем это грозит зарвавшимся водителям.

Увы, но автомобиль, припаркованный у подъезда — зрелище не редкое. Пока одни автомобилисты ищут компромиссы, другие, считая себя исключительными, просто паркуются на площадке перед подъездом. И наплевать им на то, что среди соседей наверняка есть молодые мамы и инвалиды. Главное, что машина припаркована в метре от входной двери и видна из окна. Однако есть различные способы поставить автохама на место.

Радикальные методы борьбы с любителями парковать машины у входа в подъезд изобретают сами жильцы. Если переговоры и анонимные записки с просьбой не делать так впредь, не сработали, в ход идет тяжелая артиллерия: быдлос может получить шилом в колеса, на капот или стекло его любимого авто «вдруг» падает кирпич, на борту машины появляются царапины.

Впрочем, все эти методы весьма криминальны, и подпадают под ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». А это до 40 000 рублей штрафа, принудительных работ, а то и вовсе лишение свободы до 5 лет. Нужно ли портить себе жизнь из-за туповатого соседа? Другое дело, что законных методов борьбы с подобными типами у нас, увы, не существует! И ПДД, и утвержденные правила пожарной безопасности, и даже нормы СанПин распространяются на что угодно, включая газоны, но только не на парковку авто у подъезда жилого дома. Явный пробел, который ни законодательная, ни исполнительная власть решать не спешат.

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Так, ст. 12 ПДД РФ «Остановка и стоянка» касается исключительно дорог и тротуаров, как составной части первых, тоннелей, ж/д переездов, но только не дворовых территорий. В свою очередь, ч.3 ст 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» предусматривает наказание (вплоть до запрещения эксплуатации транспортного средства с отправкой его на штрафстоянку) именно за водительские нарушения на дороге, но не в собственном дворе. Санитарные же и пожарные нормативы позволяют наказывать за неправильное расположение парковочных мест — в первом случае, и за стоянку на местах для пожарной техники — во втором. Ну и в региональных КоАП иногда предусмотрены штрафы за блокирование автомобилем мест сбора мусора.

Иначе говоря, чтобы наказать зарвавшегося соседа, надо иметь очень хорошие отношения с местным участковым, который, приложив немало стараний, сможет «пришить» ему какую-нибудь типа хулиганку или просто сильно постращать. Одним словом, перед нами очередное законодательное упущение, от которого, как водится, регулярно страдают тысячи простых граждан.

автоправо, парковка, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
21 июля 2020
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