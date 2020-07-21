Почему наказать водителя, паркующегося у подъезда, в нашей стране невозможно

Увы, но автомобиль, припаркованный у подъезда — зрелище не редкое. Пока одни автомобилисты ищут компромиссы, другие, считая себя исключительными, просто паркуются на площадке перед подъездом. И наплевать им на то, что среди соседей наверняка есть молодые мамы и инвалиды. Главное, что машина припаркована в метре от входной двери и видна из окна. Однако есть различные способы поставить автохама на место.

Радикальные методы борьбы с любителями парковать машины у входа в подъезд изобретают сами жильцы. Если переговоры и анонимные записки с просьбой не делать так впредь, не сработали, в ход идет тяжелая артиллерия: быдлос может получить шилом в колеса, на капот или стекло его любимого авто «вдруг» падает кирпич, на борту машины появляются царапины.

Впрочем, все эти методы весьма криминальны, и подпадают под ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». А это до 40 000 рублей штрафа, принудительных работ, а то и вовсе лишение свободы до 5 лет. Нужно ли портить себе жизнь из-за туповатого соседа? Другое дело, что законных методов борьбы с подобными типами у нас, увы, не существует! И ПДД, и утвержденные правила пожарной безопасности, и даже нормы СанПин распространяются на что угодно, включая газоны, но только не на парковку авто у подъезда жилого дома. Явный пробел, который ни законодательная, ни исполнительная власть решать не спешат.