Почему наказать водителя, паркующегося у подъезда, в нашей стране невозможно

Увы, но автомобиль, припаркованный у подъезда — зрелище не редкое. Пока одни автомобилисты ищут компромиссы, другие, считая себя исключительными, просто паркуются на площадке перед подъездом. И наплевать им на то, что среди соседей наверняка есть молодые мамы и инвалиды. Главное, что машина припаркована в метре от входной двери и видна из окна. Однако есть различные способы поставить автохама на место.
Радикальные методы борьбы с любителями парковать машины у входа в подъезд изобретают сами жильцы. Если переговоры и анонимные записки с просьбой не делать так впредь, не сработали, в ход идет тяжелая артиллерия: быдлос может получить шилом в колеса, на капот или стекло его любимого авто «вдруг» падает кирпич, на борту машины появляются царапины.
Впрочем, все эти методы весьма криминальны, и подпадают под ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». А это до 40 000 рублей штрафа, принудительных работ, а то и вовсе лишение свободы до 5 лет. Нужно ли портить себе жизнь из-за туповатого соседа? Другое дело, что законных методов борьбы с подобными типами у нас, увы, не существует! И ПДД, и утвержденные правила пожарной безопасности, и даже нормы СанПин распространяются на что угодно, включая газоны, но только не на парковку авто у подъезда жилого дома. Явный пробел, который ни законодательная, ни исполнительная власть решать не спешат.
Так, ст. 12 ПДД РФ «Остановка и стоянка» касается исключительно дорог и тротуаров, как составной части первых, тоннелей, ж/д переездов, но только не дворовых территорий. В свою очередь, ч.3 ст 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» предусматривает наказание (вплоть до запрещения эксплуатации транспортного средства с отправкой его на штрафстоянку) именно за водительские нарушения на дороге, но не в собственном дворе. Санитарные же и пожарные нормативы позволяют наказывать за неправильное расположение парковочных мест — в первом случае, и за стоянку на местах для пожарной техники — во втором. Ну и в региональных КоАП иногда предусмотрены штрафы за блокирование автомобилем мест сбора мусора.
Иначе говоря, чтобы наказать зарвавшегося соседа, надо иметь очень хорошие отношения с местным участковым, который, приложив немало стараний, сможет «пришить» ему какую-нибудь типа хулиганку или просто сильно постращать. Одним словом, перед нами очередное законодательное упущение, от которого, как водится, регулярно страдают тысячи простых граждан.