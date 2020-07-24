Жену водителя, погибшего по вине Ефремова в ДТП, «кинули» на деньги. Но по закону

Фото: topcor.ru
Неожиданно или ожидаемо, но гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в «пьяной» аварии по вине актера Михаила Ефремова, не признали потерпевшей в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации ресурса Mash, проживавшая с погибшим Захаровым в гражданском браке Ирина обратилась в суд на следственные органы. Причиной тому, как уже было сказано, стало непризнание женщины в качестве потерпевшей по делу. Иными словами, ни на какое возмещение ущерба она рассчитывать не может.

Впрочем, по словам адвоката знаменитости Эльмана Пашаева, российским законодательством не предусмотрен термин «гражданская супруга». В противном случае, с Михаила Ефремова мог бы требовать компенсации едва ли не любой человек в стране, назвавшийся сожителем погибшего. Защитник даже позволил себе немного позлорадствовать по этому поводу:

– Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же…, — цитирует юриста Telegram-канал.

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24 июля 2020
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