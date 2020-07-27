Адвокат Ефремова, убившего в ДТП человека, затягивает судебный процесс

О том, что у защиты Михаила Ефремова имеется доказательная база невиновности артиста, недавно уже сообщал «звездный» адвокат Эльман Пашаев. Вероятно, юрист планирует «нарыть» еще что-нибудь «железобетонное», дабы помочь подзащитному избежать ответственности по предъявленному обвинению. Напомним, что актеру грозит до 12 лет лишения свободы по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как правило, в случаях, когда на слушание не является адвокат, суд откладывается. Правда, при повторном отсутствии защитника, дело рассматривают без его участия. Независимые эксперты уверены, что юрист намеренно тянет время, чтобы позволить обвиняемому дольше оставаться на свободе. Правда, во избежание подобных слухов, к заявленному ходатайству Пашаев прикрепил график процессов с его участием, которые были назначены ранее.

Предварительно слушание по ефремовскому делу, намеченное на 29 июля, вероятно, перенесут на вторую половину августа. Дело рассматривается в Пресненском суде Москвы.