«Актера подставили»: поклонники Ефремова оккупировали суд

Инициировавший «пьяную» аварию Михаил Ефремов явился на предварительное слушание в Пресненский суд Москвы, которое было перенесено в связи с отсутствием адвоката знаменитости.

Стоит отметить, что в поддержку телеведущего у здания Фемиды собралась внушительная толпа фанатов разного возраста. Как рассказали почитатели актера корреспонденту «АвтоВзгляда», Ефремова в смертельном ДТП, унесшим жизнь ни в чем не повинного человека, обвиняют неоправданно. По мнению поклонников, видео с места трагедии — не настоящее, а самого шоу-мена за рулем внедорожника не было.

– Ефремова подставили, полным-полно доказательств его невиновности, он вообще ехал в другом автомобиле, — заявила «АвтоВзгляду» одна из фанаток преклонного возраста.

Независимые эксперты уверены, что «звездный» адвокат Эльман Пашаев намеренно затягивает судебный процесс, чтобы накопать дополнительных доказательств невиновности артиста. Напомним, что недавно юрист заявил о наличии исчерпывающего количества фактов, позволяющих избавить Ефремова от ответственности. Не исключено, что оккупировавшая суд толпа возмущенных поклонников ведущего — тоже его рук дело.