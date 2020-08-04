При заказе такси можно будет вызвать не машину, а электросамокат

Это удобно: самокат вместо машины можно выбрать, если предстоит короткая поездка, а улицы стоят в глухих пробках. Или когда машина такси застряла в недвижимом заторе, а добраться до места назначения нужно точно вовремя. В конце концов, в некоторые места города доехать на автомобиле вообще нельзя, а на самокате — без проблем.

До конца сезона парк самокатов в российских городах увеличится до 17 000 — это сделает его крупнейшим сервисом кикшеринга в России. В планах агрегатора довести среднее количество поездок на самокатах до 100—200 тысяч в месяц и до 300 тысяч в пиковые летние месяцы.

Кстати, в России планируют заставить водителей самокатов и сигвеев сдавать на «права»: все подробности — здесь.