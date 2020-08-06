«Актер был на заднем кресле»: свидетели «отмазывают» Ефремова в суде

Одна из вызванных свидетелей заявила в Пресненском районном суде города Москвы, что Михаил Ефремов был на втором ряду кресел. Сам же актер, напомним, от признания вины в ДТП отказался.

Между тем, другой свидетель, который первым снял на камеру ту злосчастную аварию, обратил внимание Фемиды на то, что за несколько минут до инцидента автомобиль Jeep Grand Cherokee Ефремова совершал резкие маневры, подрезая других участников движения. В частности, самого автора видео, успевшего со спины разглядеть вывалившегося из американского внедорожника телеведущего.

Любопытно, что адвокат Ефремова поспешил усомниться в словах дающего показания относительно того, что именно шоу-мен сидел за рулем внедорожника. Однако защита потерпевшей стороны прямо задала вопрос очевидцу: «Человек, которого вы видели со спины, и подсудимый — это один и тот же человек?» Свидетель ответил утвердительно, добавив, что Ефремов определенно занимал водительское место.

Стоит напомнить, что искореженный от удара автомобиль LADA Granta был признан технически исправным, а значит настаивать на конструктивных неполадках машины погибшего у ефремовского юриста не получится.