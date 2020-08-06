Автомобиль водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, признан технически исправным

Однако, как рассказал РИА «Новости» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, автомобиль не является самодельным «конструктором», то есть представляет собой заводскую конструкцию. Притом — технически исправную и пригодную к эксплуатации.

– Изменений в конструкции автомобиля не было, — уточнил юрист Александр Добровинский.

Впрочем, что одним — «конструктор», другим — «автомобиль». Вазовская «дочка» ВИС-АВТО делает свои фургоны по технологиям, далеким от реалий современного автопрома.

Вот как это устроено: С Волжского завода приходит кузов седана LADA Granta, от которого отпиливают заднюю часть. После этого сзади приваривается полурама, и получается «автомобиль». И никто не знает, как должна себя вести полурамная конструкция, так как фургон не обязан подвергаться сертификационным краш-тестам.