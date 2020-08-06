Автомобиль водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, признан технически исправным

Однако, как рассказал РИА «Новости» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, автомобиль не является самодельным «конструктором», то есть представляет собой заводскую конструкцию. Притом — технически исправную и пригодную к эксплуатации.
– Изменений в конструкции автомобиля не было, — уточнил юрист Александр Добровинский.
Впрочем, что одним — «конструктор», другим — «автомобиль». Вазовская «дочка» ВИС-АВТО делает свои фургоны по технологиям, далеким от реалий современного автопрома.
Вот как это устроено: С Волжского завода приходит кузов седана LADA Granta, от которого отпиливают заднюю часть. После этого сзади приваривается полурама, и получается «автомобиль». И никто не знает, как должна себя вести полурамная конструкция, так как фургон не обязан подвергаться сертификационным краш-тестам.
По документам фургон Granta относится к категории грузовых автомобилей N1, поэтому для него не обязателен удар по правилу ООН №94 — в сминаемый барьер на скорости 56 км/ч. Модель ВИС-2349 прошла испытание по менее жесткому правилу ООН №12. Это был краш-тест удар без манекена в стену на 48 км/ч, после чего оценивалось только перемещение рулевой колонки.
Также на фургон обрушили удар полуторатонным маятником с высоты двух метров в неподвижный автомобиль с энергией столкновения 30 кДж (испытание по правилу №29). По оценкам экспертов, в момент столкновения с внедорожником Jeep Grand Cherokee Ефремова энергия столкновения была намного выше — около 500 кДж…
По идее, продукцию фирмы серьезно проверяли при установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. И такая имитация аварии действительно была: на скорости 56 км/ч и в сминаемый барьер! Но не исключено, что испытателей интересовала только работа системы вызова экстренных служб, а не безопасность автомобиля.