Стало известно, почему российские водители не хотят переходить на газ

Более половины (59%) автовладельцев не готовы переходить на газ. Основная причина — россияне не уверены, что это безопасно: так ответили 96% всех респондентов. В качестве других причин назывались нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном (16%) и боязнь порчи автомобиля (16%). Притом 86% респондентов уверены, что расходы на топливо при переводе автомобиля на метан или пропан-бутан снизятся.

Из тех, кто готов сделать ставку на газомоторное топливо, это владельцы малолитражных автомобилей (48%) и машин старше десяти лет (48%). Также темой активно интересуется молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (64%), а еще жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — (63%). Такие результаты опубликовал аналитический центр НАФИ.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что в России начала работать программа по льготному переводу автомобилей на метан: государство готово оплатит 66% стоимости переоборудования, а «Газпром» — еще 30% В итоге, владельцу машины вроде бы надо доплатить всего 4%… Вот только здесь имеется один ключевой нюанс.

Если внимательно прочитать опубликованные правительством документы, то выясняется, что государство оплачивает «до двух третей» от суммы, но — не более 27 000 рублей для легкового автомобиля массой до 1800 кг! Между тем, общие затраты на установку метанового ГБО сегодня вытянут из кошелька минимум 85 000 рублей, не считая оформления в ГИБДД.